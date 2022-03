Leichenfund am Fulda-See

In der Nähe einer Insel im Bereich des Fulda-Sees in Bad Hersfeld ist am Samstag eine männliche Leiche gefunden worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag steht eine endgültige Identifizierung noch aus. Auch die genauen Todesumstände und die Hintergründe müssten noch geklärt werden.