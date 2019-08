Am Fundort der leblosen Frau in Hofheim.

Am Fundort der leblosen Frau in Hofheim. Bild © wiesbaden112.de

Leichenfund in Hofheim

In Hofheim ist offenbar eine 22-jährige Frau getötet worden. Sie war leblos in der Nähe eines Pferdehofs gefunden worden. Die Polizei hat erste Hinweise auf einen Verdächtigen.

Videobeitrag Video Video zum Video Hofheim: Leiche einer Frau gefunden [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Am Dienstagabend wurde in der Nähe eines Pferdehofs im Hofheimer Ortsteil Langenhain (Main-Taunus) eine leblose Frau entdeckt. Der Rettungsdienst habe lange versucht, die 22-Jährige wiederzubeleben, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Bemühungen seien aber ohne Erfolg geblieben.

Erste Hinweise auf Verdächtigen

Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus, deswegen wurden bis zum Mittwoch Spuren gesichert. Außerdem kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Nach Angaben des Sprechers sind bereits erste Hinweise eingegangen. Demnach soll ein Mann vom Fundort der Frau geflüchtet sein.

Bislang sei niemand festgenommen worden, meldeten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei Hofheim am Mittwochmittag. Die Polizei ermittelt weiter und sucht mögliche Zeugen.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Leblose Frau in Hofheim gefunden [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Sendung: hr1, 21.08.2019, 12.00 Uhr