So (rechts) sieht der Gesuchte aus. Bild © Einsatzreport Südhessen, Polizei Offenbach

Leichenfund in Offenbach

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Offenbacher Wohnung fahndet die Polizei nach dem Ex-Freund der 57-Jährigen. Die Beamten veröffentlichten ein Foto des Mannes - er sei dringend verdächtig, die Frau getötet zu haben.

Im Fall einer in Offenbach getöteten Frau suchen die Offenbacher Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei jetzt öffentlich mit einem Fahndungsfoto nach dem mutmaßlichen Täter. Es handelt sich demnach um den ehemaligen Lebensgefährten der 57-Jährigen.

Tatort mit Mofa verlassen

Der Gesuchte ist 69 Jahre alt, 1,76 Meter groß, hat blaue Augen sowie graues, schütteres Haar, wie es in dem Fahndungsaufruf heißt. Er soll die Wohnung der Getöteten am Montagvormittag verlassen haben. Der Verdächtige könnte auf einem Mofa mit dem Kennzeichen 363 AIA weggefahren sein, teilten die Beamten am Mittwoch weiter mit.

Die Frau war am Montagnachmittag von ihren beiden erwachsenen Söhnen tot in ihrer Wohnung in der Luisenstraße gefunden worden. Die Leiche wies schwere Verletzungen auf, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Zeugen, die wissen wo sich der Gesuchte aufhält, werden gebeten, sich an die Polizei in Offenbach oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.