Leichenfund in Riedstadt: 24-Jähriger soll seinen Freund getötet haben

Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer Leiche in Riedstadt sitzt ein 24 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er hatte sich selbst bei der Polizei gestellt – und eine Erklärung für seine Tat genannt.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt ermitteln gegen einen 24-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, seinen Lebensgefährten getötet zu haben. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Samstag sitzt der Verdächtige bereits in Untersuchungshaft. Er hatte sich am Freitagnachmittag selbst bei der Frankfurter Polizei gemeldet und von seiner Tat berichtet.

Beamte fanden in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Riedstadt (Groß-Gerau) die Leiche eines Mannes. Informationen zum Alter und zur Todesursache wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Verdächtiger nennt Psychose als Grund für seine Tat

Der 24-Jährige soll dafür eine mögliche Ursache für seine Tat genannt haben: Wegen seines Drogenkonsums habe er Psychosen bekommen, die schließlich zur Tat geführt hätten.

Weitere Angaben soll die Darmstädter Staatsanwaltschaft am Montag machen.