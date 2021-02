Nach dem gewaltsamen Tod eines 70-Jährigen in Staufenberg (Gießen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Totschlag.

Ein tatverdächtiger 56-Jähriger sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er soll den 70-Jährigen am Dienstagabend auf der Straße mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt haben. Die beiden waren zuvor in Streit geraten.