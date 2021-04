Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Eine Mutter, ihr Sohn und ein weiterer Komplize sollen eine Frau aus Frankfurt in ihrer Wohnung gefangen gehalten, misshandelt und getötet haben. Ihre Leiche wurde in der Nähe eines Ikea-Marktes gefunden. Am Donnerstag beginnt der Prozess.

Angeklagt sind eine 50 Jahre alte Frau aus Frankfurt und ihr 26 Jahre alter Sohn sowie ein 24 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus Büttelborn (Groß-Gerau). Die Staatsanwaltschaft wirft Mutter und Sohn Mord vor, dem Komplizen wird Totschlag zur Last gelegt.

Die Angeklagten sollen vor viereinhalb Jahren eine Bekannte getötet haben. Die Leiche der 56-Jährigen war im August 2016 in einer Kleingartenanlage in der Nähe des Ikea-Marktes in Frankfurt Nieder-Eschbach gefunden worden.

Die Frau soll seit 2011 in der Wohnung der Beschuldigten gelebt haben. Dort sollen Mutter und Sohn sie gefangen gehalten, körperlich und psychisch misshandelt und schließlich getötet haben.

Weitere Menschen misshandelt

Erst im Jahr 2020 konnte die Leiche identifiziert werden, wodurch die Ermittlungen erneut ins Rollen kamen. Die Polizei nahm die drei Verdächtigen daraufhin im vergangenen Juni fest. Im Laufe der Ermittlungen wurden noch weitere Personen bekannt, die ebenfalls von der Angeklagten misshandelt worden sein sollen. Diese Fälle werden in dem Prozess mitverhandelt.

Der Prozess findet in Darmstadt statt, weil der jüngste Angeklagte zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war und in Büttelborn wohnte, das zum Landgerichtsbezirk Darmstadt gehört. Es sind vorerst elf Verhandlungstage bis zum 15. Juli angesetzt.

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2021, 6 Uhr