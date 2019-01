Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass die in einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt gefundenen Leichenteile von der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen stammen. Wie die Frau ums Leben kam, soll sich noch am Freitag klären.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum hr-fernsehen.de Video hr-Reporter über den Leichenfund in Darmstadt [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Ende des Videobeitrags

Nach dem Fund von Leichenteilen in einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt am Donnerstag sind weitere Details bekannt geworden. Wie ein Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mitteilte, stammen die Leichenteile von der 40 Jahre alten Bewohnerin. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Wie die Frau ums Leben kam, steht noch nicht fest. Erkenntnisse darüber erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion am Freitag.

Kein Haftbefehl erlassen

Ein 34 Jahre alter Mann hatte am Donnerstag die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Ermittler lebte er mit der Frau zusammen. Er wurde vorläufig festgenommen und verhört. Dabei gab er an, die Leichenteile bei seiner Rückkehr in die Wohnung entdeckt zu haben. Ob Haftbefehl gegen den 34-Jährigen beantragt wird, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft will vorher den schriftlichen Obduktionsbericht abwarten.

In diesem Mehrfamilienhaus wurde die Leiche gefunden. Bild © Raphael Stübig (hr)

Die Kriminalpolizei untersuchte die Wohnung und sicherte bis in den Donnerstagabend hinein Spuren, um Hinweise zur Todesursache zu erhalten. Außerdem wurden Dutzende Müllcontainer aus der Umgebung des Mehrfamilienhauses sichergestellt und abtransportiert. Ob in den Müllbehältern weitere Leichenteile oder mögliche Tatwerkzeuge vermutet werden, ist unklar.