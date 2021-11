Bei einem Unfall zwischen Kalbach-Mittelkalbach und Flieden-Schweben (Fulda) hat sich ein 41-Jähriger verletzt.

Er kam mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache am Dienstagmorgen von der Fahrbahn ab und erst an einem Busch zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden war gering, der Mann kam in eine Klinik.