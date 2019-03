In einem Wohnhaus in Bad Hersfeld ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

in Bad Hersfeld-Sorga ist heute früh in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer entstand nach Polizeiangaben in einer Wohnung. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Verursacht wurde der Brand nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt.