Die Frankfurter Skyline ist am Samstagabend 60 Minuten lang dunkel geblieben.

Als Zeichen für den Klimaschutz hatte die Umweltorganisation WWF ab 20.30 Uhr zur "Earth Hour" aufgerufen. Weltweit beteiligten sich Kommunen, Unternehmen und Privatleute an der Aktion. In Hessen hatten rund 60 Städte ihre Teilnahme angemeldet. So sollte auch am Limburger, Wetzlarer und Fuldaer Dom das Licht ausgehen, ebenso wie am Landgrafenschloss Marburg und auf der Darmstädter Mathildenhöhe. Die Aktion solle in diesem Jahr wegen des Kriegs in der Ukraine auch ein Zeichen für Frieden sein, teilte der WWF mit.