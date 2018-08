Bei einer Traktor-Rundfahrt nahe einem Maislabyrinth in Liederbach ist ein Planwagen umgekippt. Insgesamt wurden 27 Menschen verletzt, fast die Hälfte davon Kinder.

Bei einer Rundfahrt mit einem Traktor in der Nähe eines Maislabyrinths in Liederbach (Main-Taunus) ist am Sonntagnachmittag ein Planwagen umgekippt. 27 Personen wurden dabei verletzt, sechs von ihnen schwer. Laut Polizei waren knapp die Hälfte der Verletzten Kinder. Der Traktor mit Anhänger sei in einem Feld unterwegs gewesen, in einer abschüssigen und scharfen Kurve sei dann der Planwagen umgekippt, teilte die Polizei mit.



Die Traktor-Rundfahrt gehört zum Angebot des Maislabyrinths, die Fahrt im Planwagen wird vom Veranstalter mit "Achterbahn-Flair" beworben. Der Veranstalter bestätigte hessenschau.de den Unfall, wollte sich aber zunächst nicht weiter äußern. Das Maislabyrinth ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region, im vergangenen Jahr kamen laut Betreiber 20.000 Besucher nach Liederbach.

