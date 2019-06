Lieferwagen übersieht Neunjährigen an der Ampel

Ein Neunjähriger ist am Freitag in Frankfurt bei einem Unfall mit einem Lieferwagen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 47-jährige Fahrer hatte das Kind an einer Fußgängerampel übersehen der Junge hatte grün. Das Kind fiel zu Boden und zog sich Verletzungen an Händen, Beinen und im Gesicht zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.