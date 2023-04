Ein 49-Jähriger hat in Limburg in einem Supermarkt eine Verkäuferin mit einer Flasche attackiert und leicht verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Angestellte den Mann am Freitagabend angesprochen, da er im Markt Hausverbot hatte. Daraufhin griff der 49-Jährige zu einer Schnapsflasche und verletzte die Frau am Kopf.