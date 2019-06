Messerstich in Oberschenkel

Streit vor Shisha-Bar Messerstich in Oberschenkel

Ein 31-Jähriger ist in Limburg mit einer Stichwunde im Oberschenkel aufgefunden worden.

Offenbar war der Mann am Samstagabend in einen Streit vor einer Shisha-Bar verwickelt. Unter einem Tisch wurde ein Messer gefunden, von den Bar-Besuchern konnte aber niemand Hinweise zur Tat geben, teilte die Polizei am Sonntag mit.