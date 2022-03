Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen aggressiven 27-Jährigen bei einem Einsatz nahe des Limburger Bahnhofs ins Bein geschossen und festgenommen.

Eine Streife sei am Samstag gerufen worden, ein Mann randaliere an einer Wohnungstür. Im Hof sei er mit einem Messer auf die Beamten losgegangen. Einer von ihnen habe ein Mal geschossen. Er sei in eine Klinik gekommen. Den Grund für sein Verhalten kenne man nicht.