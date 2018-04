In Limburg ist am Dienstagabend ein Baumarkt in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, Wohnhäuser wurden evakuiert. Der Schaden geht vermutlich in die Millionen.

Zu einem Großbrand ist es am späten Dienstagabend in einem Limburger Baumarkt gekommen. Das Gelände stand ausgedehnt in Flammen. Mehrere Limburger Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Ein Polizeisprecher sagte, dass die Löscharbeiten voraussichtlich bis in die Morgenstunden dauern würden.

Mehrere Straßen gesperrt

Da der Markt nahe der Innenstadt liegt, wurden mehrere Wohnhäuser evakuiert. Über Radio wurden Anwohner aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch mehrere Straßenzüge im umliegeenden Bereich wurden gesperrt.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Der Schaden geht nach Worten des Sprechers vermutlich in die Millionen. Zur Brandursache gab es am späten Abend noch keine Erkenntnisse.

Sendung: hr-iNFO, 19.04.2019, 0.00 Uhr