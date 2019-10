Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist in Bad Hersfeld von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Busfahrer am Freitagmittag den vorfahrtsberechtigten Radfahrer beim Abbiegen übersehen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf 5.000 Euro beziffert.