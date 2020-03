Unfall: Bus fährt in Marburg in Apotheke [Audioseite]

Linienbus fährt in Apotheke - mindestens 16 Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Marburg etliche Menschen verletzt worden. Der Bus fuhr ins Schaufenster einer Apotheke.

Zu dem Unfall am Marburger Südbahnhof kam es am Freitagnachmittag. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich der Linienbus gerade von der Haltestelle in Bewegung gesetzt und rund 30 Meter zurückgelegt, als der Fahrer aus unbekannten Gründen von der Straße abkam und mit der Busfront ins Schaufenster einer Apotheke fuhr.

Prellungen und Schnittverletzungen

Bei dem Unfall wurden mindestens 16 Businsassen verletzt. Sie erlitten laut Polizei überwiegend Prellungen und Schnittverletzungen, bei zwei Fahrgästen bestand der Verdacht auf Knochenbrüche.

13 Verletzte kamen nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort vorsorglich in umliegende Krankenhäuser, zwei von ihnen wurden stationär aufgenommen. In der Apotheke wurde niemand verletzt, wie die Polizei berichtete.

Auch der 50 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Hinweise darauf, dass er Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatte, fand die Polizei nicht. "Wir gehen von einem reinen Unfallgeschehen aus", sagte ein Polizeisprecher, der den Schaden auf über 100.000 Euro bezifferte. Die Statik der Apotheke immerhin sei offenbar nicht beeinträchtigt.

Sendung: hr-INFO, 06.03.2020, 21.00 Uhr