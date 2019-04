Fuß vom Gas! Am Mittwoch wird in ganz Hessen geblitzt. Die Polizei nimmt beim europaweiten Speedmarathon Raser ins Visier. Wo die Beamten überall Blitzer aufstellen, steht hier.

Autofahrer sollten sich am Mittwoch tunlichst an Tempolimits halten. Beim Speedmarathon werden in Hessen rund 700 Polizisten im Einsatz sein, dazu kommen noch viele Verkehrsüberwacher von Kommunen. Geblitzt wird in neun weiteren Bundesländern und auch in mehreren europäischen Ländern. Sie alle haben ein Ziel, sagt Polizeisprecher Guido Rehr von der Polizei Mittelhessen, die den Aktionstag koordiniert: "Wir wollen vor den besonderen Gefahren von Geschwindigkeitsunfällen warnen."

Geblitzt wird von 6 bis 22 Uhr, an 260 Stellen im ganzen Land. Unsere Liste führt sie alle auf. Die meisten Messstellen sind Unfallschwerpunkte. "Wir wollen den Leuten ganz klar sagen: Hier ist schon mal ein Unfall passiert, also nehmt den Fuß vom Gas", erklärt Polizeisprecher Rehr.

239 Verkehrstote im vergangenen Jahr in Hessen

"Erhöhte Geschwindigkeit ist Todesursache Nummer 1 auf Hessens Straßen", sagte Innenminister Beuth bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2018. 239 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hessens Straßen ums Leben gekommen, 81 von ihnen bei sogenannten Geschwindigkeitsunfällen. Jeder dritte Getötete, jeder vierte Schwerverletzte und jeder fünfte Leichtverletzte wird Unfallopfer aufgrund von zu schnellen Fahrens, wie die Statistik belegt. Wer zu schnell fahre, gefährde seine Mitmenschen und sich selbst, mahnte Beuth.

Wer am Mittwoch erwischt wird, muss auch zahlen. Doch der Polizei gehe es nicht darum, Geld zu verdienen, betont Guido Rehr. "Wir wollen das Geschwindigkeitsniveau senken, damit das Leben ein bischen sicherer wird." Tödliche Unfälle hätten weitreichende Folgen, nicht nur für Rettungs- und Polizeikräfte, auch für Familien und den Freundeskreis der Getöteten.

Einsatz modernster Messtechnik

Und offensichtlich hatten die Aktionen der vergangenen Jahre einen Effekt. "Wir konnten klar nachweisen, dass der Speedmarathon auch 14 Tage nachher noch im Bewusstsein der Leute war und sie langsamer gefahren sind", berichtet Rehr.

Bei den Kontrollen am Mittwoch setzt die Polizei modernste Messtechnik ein: Streifen in Zivil mit Videoaufzeichnung, Lichtschranken, Schleifendetektoren und Geräte mit Laser. Motorradfahrer werden von hinten fotografiert, um das Kennzeichen zu erfassen. Motorräder in Zivil, sogenannte Videostreifen-Kräder, dokumentieren, wenn Motorradfahrer gefährlich oder zu schnell fahren. Zum ersten Mal setzt die Landespolizei beim Speedmarathon Geschwindigkeitsmessanhänger ein, sogenannte Enforcement Trailer. "Der arbeitet völlig autark und sendet die Daten direkt mobil an die Bußgeldstelle", sagt Polizeisprecher Rehr.

Hier wird kontrolliert

Frankfurt

A66, Miquelknoten, Fahrtrichtung Messe, unter Autobahnbrücke

Mainzer Landstraße unterhalb A5, Fahrtrichtung Stadtmitte

Breitenbachbrücke, Fahrtrichtung Bockenheim

B3, Babenhäuser Landstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte

Schwanheimer Brücke, Höhe Abfahrt Nied, Fahrtrichtung Stadtmitte

Hanauer Landstraße, Fußgängerbrücke Cassellastraße, Fahrtrichtung stadteinwärts

Riedberg, Bereich dortiger Schulen

Rosa-Luxemburg-Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts

Rosa-Luxemburg-Straße, Höhe Hadrianstraße

Obermainanlage

Mörfelder Landstraße

Alt-Erlenbach

Allerheiligenstraße

Lärchenstraße

Am Erlenbruch

Gartenstraße

Zur Kalbacher Höhe

Rohrbachstraße

Königsteiner Straße

Letzter Hasenpfad

Am Weißkirchener Berg

Brüningstraße

Oskar-Sommer-Straße

Harheimer Weg

Waldschulstraße

Stadt und Kreis Offenbach

Bischofsheimer Weg 77, in Höhe Anni-Emmerling-Haus (Altenwohnheim), Fahrtrichtung Waldheim

B448, Ausbauende in Fahrtrichtung Offenbach aus Richtung Obertshausen

L3117, Neu-Isenburg, Fahrtrichtung Heusenstamm, P+R

Rodgau-Dudenhofen, Mainzer Straße

Heusenstamm, Philipp-Reiß-Straße

Langen, Dieburger Straße

Langen, Gartenstraße

Langen, Berliner Allee

B459, Geißfeldkreisel

L2310, zwischen Stockstadt und Seligenstadt

Seligenstadt, Mainflinger Straße, Schule

L3121, zwischen Rodgau und Seligenstadt

K174, zwischen Rodgau und Dietzenbach

Dreieich, Schäderwiesenschneise

B486, Dreieich, Höhe Flurstraßebrücke

Neu-Isenburg, Alicestraße

Neu-Isenburg, Kurt-Schumacher-Straße

Neu-Isenburg, Eschenweg

Neu-Isenburg, Offenbacher Straße

Neu-Isenburg, Alter Ort

Neu-Isenburg, Friedensallee

Neu-Isenburg, Friedhofstraße

Neu-Isenburg, Rathenaustraße

Heusenstamm, Hohebergstraße

Heusenstamm, Ecke Schillerstraße/Lessingstraße

Rodgau, Alfred-Delp-Straße, Schule

Rodgau, Frankfurter Straße, Seniorenheim

Obertshausen, Ecke Leipziger Straße/Tempelhofer Straße

Langen, Dieburger Straße

Langen, Gartenstraße

Langen, Berliner Allee

Dietzenbach, Limesstraße, Höhe P&R

Stadt Wiesbaden

Wiesbaden, Oberfeld

Wiesbaden, Ecke Saarstraße/Sylter Straße

A66, Anschlussstelle Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden, Waldstraße

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee

Wiesbaden, Rheingaustraße

Wiesbaden, Kostheimer Landstraße

Rheingau-Taunus-Kreis

B42, Höhe Erbacher Wäldchen

Bad Schwalbach, Emser Straße, Höhe Kita

B260, Höhe Wambacher Mühle

B8, Höhe Steinfischbach

Hochtaunuskreis

Oberursel, Homburger Landstraße

Wehrheim, Köpperner Straße, Höhe Saalburgsiedlung

B8, Königstein, Richtung Königstein

L3004, Schmitten, Höhe Wohnsiedlung Hegewiese

K772, Oberursel, Richtung Königstein

Oberursel, Hohemarkstraße

Oberusel, Weingärtenumgehung

Oberursel, Kurmainzerstraße

Bad Homburg, Weinbergsweg

Bad Homburg, Hessenring, Höhe Brücke Bahnhofstraße

Main-Taunus-Kreis

L3005, Eschborn, Höhe Fasanenweg, Fahrtrichtung Frankfurt

B8, zwischen Liederbach und Frankfurt-Kelkheim

Hattersheim, Voltastraße

Hattersheim, Weilbacher Straße

B8, Sulzbach, Höhe Parkhaus Main-Taunus-Zentrum

Bad Soden, Kronberger Straße, Krankenhaus

L3015, Neuenhain, Stenkerweg

Landkreis Limburg-Weilburg





B49, Limburg, Ahlbacher Spange, Richtung Weilburg

B49, Limburg, Ahlbacher Spange, Richtung Limburg

Limburg, Lichfieldbrücke, stadteinwärts

B49/B456, Weilburger Kreuz

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

A3, A66, A643 und A671

A3, zwischen Bad Camberg und Idstein, Fahrtrichtung Frankfurt

A3, zwischen Idstein und Bad Camberg, Fahrtrichtung Köln

A3, Raunheimer Brücke, Fahrtrichtung Köln

A643, Schiersteiner Kreuz

Stadt Hanau

Maintaler Straße, Fahrtrichtung Oderstraße

Aschaffenburger Straße, Fahrtrichtung B8/Erlensee

Kastanienallee

Steinheimer Vorstadt, Fahrtrichtung Ludwigstraße

Offenbacher Landstraße, Fahrtrichtung Mühlheim

Akademienstraße, Fahrtrichtung Ehrensäule

Konrad-Adenauer-Straße

Sandeldamm, Fahrtrichtung Mühltorweg

Main-Kinzig-Kreis

B 276, Biebergemünd

B276, Biebergemünd

L3178, Bad Soden-Salmünster

L3268, Rodenbach, beide Fahrtrichungen

L3195, Maintal, Südumgehung

B276, Brachttal-Hesseldorf

L3347, zwischen Nidderau-Ostheim und Roßdorf

K854, Erlensee

B45, Ortsumgehung Nidderau, Fahrtrichtung Hanau

Schlüchtern, Wallroth/Distelrasen

Schlüchtern, Breitenbacher Straße

L3180, zwischen Sinntal und Sannerz, innerorts

L2304, zwischen Sinntal und Altengronau, innerorts

Freigericht

Gelnhausen, Am Schwimmbad

Gelnhausen, Philip-Reis-Straße

K903, Gründau-Rothenbergen, Höhe Querung Radweg R3

L3195, Maintal, Höhe Büchertalschule

Schöneck, Südliche Hauptstraße 25-27

Bad Soden-Salmünster, Romsthaler Straße, Fahrtrichtung Salmünster

Bad-Soden-Salmünster, Hauptstraße, Fahrtrichtung Katholisch-Willenroth

Bad Orb, Stadtgebiet

Erlensee-Rückingen, Siemensstraße

L3193, Erlensee-Langendiebach, Höhe Bärensee

L3193, Erlensee-Rückingen, Höhe K854

Bruchköbel, Haingartenschule

Bruchköbel, Hainstraße, Kita Regenbogen

Bruchköbel, Mühlbachstraße 25

Bruchköbel, Hammersbacher Straße

Bruchköbel, An der Landwehr

Stadt Kassel

Kassel, Zentgrafenstraße, Höhe Bardelebenstraße

Kassel, Franzgraben, Höhe Real-Markt

Kassel, Bereich der Ihringshäuser Straße

Kassel, Bereich der Holländischen Straße

Kassel, Wiener Straße, Höhe Hauptfriedhof

Kassel, Waldemar-Petersen-Straße, Kita

Kassel, Lilienthalstraße in Richtung Breslauer Straße

Kassel, Innenstadt/Zentrum

Kreis Kassel

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee, Höhe Schule

Baunatal, Kirchbaunaer Straße, Höhe Diakonie

Niederkaufungen, Leipziger Straße 263

Oberkaufungen, Leipziger Straße in Richtung Kassel

Lohfelden, Lange Straße 51, Söhre-Schule

Grebenstein, Hofgeismarer Straße, Burgbergschule

K55, Hofgeismar, Beberbecker Allee

B251, Höhe Grundschule/Kita Ippinghausen

Kassel, Druseltalstraße, Höhe Heideweg

B7, Vellmar

Schauenburg, Korbacher Straße, Kita Elgershausen

Vellmar-Fuldabrück, Dennhäuser Straße, Kita

Dörnhagen

B7, Kaufungen, Höhe Setzebachbrücke

Schwalm-Eder-Kreis

Borken, Bahnhofstraße

B83, Morschen

Melsungen, Gesamtschule

B83, Körle

Treysa, Friedrich-Ebert-Straße

Ascherode, Schwalmtalstraße

Niedergrenzebach, Knüllstraße

Fritzlar, Graf-Zeppelin-Straße

B83, Sommerberg

B254, Todenhausen

B253, Anschlussstelle Wabern

Melsungen, Lindenbergstraße

Röhrenfurth, Weserstraße

Felsberg, Homberger Straße

Werra-Meißner-Kreis

B27, Wehretal-Reichensachsen, Höhe Bahnübergang

B400, Sontra-Wichmannshausen unter Ulfetal-Brücke

B249, Meinhard-Frieda

B27, in Höhe Hoheneiche, Fahrtrichtung Süden

B7, Hessisch-Lichtenau, Höhe Orthopädische Klinik

B7, Ringgau-Netra, Rittmannshäuser Straße

B27, Höhe Einmündung B80, Fahrtrichtung Witzenhausen

B400, Sontra-Ulfen, Fahrtrichtung Wildeck

B80, Witzenhausen-Freudenthal

Wolfhagen-Ippinghausen, Korbacher Straße, Schule

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Bad Wildungen, Brunnenallee

Bad Wildungen, Stresemannstraße

Bad Wildungen-Mandern, Fritzlarer Straße

B450, Bad Arolsen, außerorts, Twistesee-Vorstau

B450, Bad Arolsen, Hagenstraße, außerorts

Bad Arolsen-Wetterburg, Ortseinfahrt aus Richtung Volkmarsen

Bad Arolsen-Wetterburg, Ortseinfahrt aus Richtung Bad Arolsen

Battenberg, Dodenauer Straße

B253, Allendorf-Haine, außerorts

Gemünden/Wohra, Wohrarer Straße

Hatzfeld, Berleburger Straße

Allendorf/Eder, Bahnhofstraße

L3382 Battenberg, zwischen Battenberg und Dodenau

Korbach, Flechtdorfer Straße, verkehrsberuhigter Bereich

B252, Korbach, Arolser Landstraße außerorts, in Fahrtrichtung Korbach

Korbach-Meineringhausen, Sachsenhäuser Straße

B251, Willingen-Usseln, zw. Neerdar und Usseln

B253, Bad Wildungen, Abzweig K43

B252, Vöhl-Schmidtlotheim

L3078, Diemelsee-Vasbeck, Abzweig K78

Rosenthal, Ortslage

Allendorf/Eder, Ortslage

Stadt und Landkreis Gießen

B49, Heuchelheim, Fahrtrichtung Gießen

B429, Gießen, Fahrtrichtung Lahnfeldreieck

B49, Heuchelheim, Fahrtrichtung Wetzlar

B457, Gießen, Fahrtrichtung Lich

B457, Gießen, Fahrtrichtung Lich

Marburg-Biedenkopf

L3048, Fronhausen-Erbenhausen

B62, Kirchhain-Niederwald

Biedenkopf-Eckelshausen

L3089, Cölbe

Marburg, Willy-Mock-Straße

Marburg, Panoramastraße

Stadtallendorf, Waldstraße

Dautphetal, Lahnstraße, Schule

Wetterau

Büdingen, Wilhelm-Lückert-Straße

B275, Ortenberg, Schulkomplex Konradsdorf

Bad Vilbel, Gottlieb-Daimler-Allee

L3351, Karben

Echzell, Hauptstraße

Friedberg-Fauerbach, Fauerbacher Straße

B455/L3412, Beienheim

Lahn-Dill-Kreis

B277, Dillenburg-Niederscheld, Fahrtrichtung Dillenburg

B253, Eschenburg-Eibelshausen, Fahrtrichtung Dillenburg

Stadtgebiet Wetzlar

Stadtgebiet Wetzlar

B255, Herborn, Steinringsberg

B255, Bischoffen-Oberweidbach, Aartalsee

Polizeiautobahnstation Mittelhessen

A45, zwischen Haiger-Burbach und Dillenburg, Fahrtrichtung Hanau

A45, zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz, Talbrücke

Bechlingen, Richtung Dortmund

A5, Raststätte Reinhardshain, Fahrtrichtung Kassel

Kreis Fulda

L3174, Petersberg, Fahrtrichtung Margretenhaun

L3174, Obernüst, Fahrtrichtung Fulda

L3176/L3378 Michelsrombach, Fahrtrichtung Hünfeld

L3176, Michelsrombach, Höhe Sportplatz

Kreis Hersfeld-Rotenburg

B324, zwischen Bad Hersfeld und Neuenstein-Aua

B27, Haunetal, Höhe Meisenbach, Fahrtrichtung Bad Hersfeld

B27, zwischen Bebra und Mecklar

B62, Röhrigshof, Fahrtrichtung Bad Hersfeld

K17, Wippershain, Fahrtrichtung Schenklengsfeld

Bad Hersfeld, Am Obersberg, Höhe Schule

Bad Hersfeld, Bommhutsweg, Höhe Kindergarten

Bad Hersfeld, Meisenbacher Straße, Höhe Schule

Vogelsbergkreis

L3139, Ortsdurchfahrt Herbstein-Stockhausen

B49, Gemarkung Feldatal-Schellnhausen

L3139, Ortsdurchfahrt Herbstein-Rixfeld

L3140, zwischen Almenrod und Lauterbach

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

A7, Richtung Fulda, zwischen Homberg und Bad Hersfeld

A4, A5 und A7

Stadt Darmstadt und Landkreis Darmstadt-Dieburg

B26, Darmstadt, Ecke Rheinstraße/Maria-Goeppert-Straße, Fahrtrichtung Griesheim

B26, Darmstadt, Griesheim-Tangente

Weiterstädter Weg, Überführung A67, Fahrtrichtung Darmstadt

Darmstadt, Frankfurter Straße, Fahrtrichtung Arheilgen

Griesheim, Friedenslinde

Darmstadt, Klappacher Straße

Darmstadt, Eifelring

Darmstadt, Heidelberger Landstraße, Ludwig-Schwamb-Schule

B3, Major-Karl-Plagge-Kaserne

B426, Pfungstadt, Wasserwerk

Mühltal-Nieder-Ramstadt, Dornweghöhstraße

Mühltal-Nieder-Ramstadt, Odenwaldstraße, Jet- Tankstelle

K128, Dieburg, Höhe FH

Dieburg, Darmstädter Straße, Höhe Trabrennbahn

B26, Babenhausen, Höhe Kaserne

B26, Roßdorf, Fahrtrichtung Darmstadt

Groß-Umstadt, Tangente B26/B45

B26, Groß-Umstadt, Fahrtrichtung Babenhausen

B45, Wiebelsbach, Abfahrt Frau Nauses, Fahrtrichtung Höchst im Odenwwald

Reinheim, Ueberauer Straße, Fahrtrichtung Bahnhof

Babenhausen, innerorts

B26, Babenhausen, Fahrtrichtung Aschaffenburg

Seeheim-Jugenheim, Balkhäuser Tal

Landkreis Groß-Gerau

L3040, Ginsheim-Gustavsburg

Rüsselsheim, Rugbyring, Höhe Theater

B44, Bürstadt

Kelsterbach, Ecke Südliche Ringstraße/Gottfried-Keller-Straße, aus Richtung Frankfurt

B486, Mörfelden, Höhe Aldi-Zentrallager, aus Richtung Langen

Mörfelden, Vitrollesring, in Höhe Wageninger Straße, Fahrtrichtung Mörfelden

Gernsheim, Im Rosengarten

Biebesheim, Heidelberger Straße

B44, Groß-Gerau-Nord, Höhe Woogsdamm

L3094, Groß-Gerau, Höhe Wallerstädten

Rüsselsheim, Varkausstraße, Höhe Friedhof

Raunheim, Mainzer Straße, Höhe Sparkasse

Kelsterbach, Frankfurter Straße

Bischofsheim, Ecke Am Schindberg/Im Wüsten Forst

Odenwaldkreis

B47, Michelstadt, Habermannskreuz

K211, Böllstein

B47, Reichelsheim-Hutzwiese

B45/B47, Erbach-Marbach

L3106, Lützelbach, zwischen Breitenbrunn und Rimhorn

Höchst, Groß-Umstädter Straße, Schwimmbad

B47, Michelstadt-Rehbach

B426, Breuberg-Hainstadt, Ortsausgang, Fahrtrichtung Rosenbach

B45, Bad König- Zell

Landkreis Bergstraße

A6, Viernheimer Dreieck, Fahrtrichtung Kaiserslautern

B47, Bensheim, Golfplatz

L3261/B44, Biblis, Fahrtrichtung Wattenheim, Höhe Berliner Straße/Kraftwerkstraße

L3111, zwischen Viernheim und Lampertheim-Hüttenfeld, Höhe Parkplatz, Fahrtrichtung Viernheim

Birkenau, Hauptstraße, Höhe Freibad

Bensheim, Berliner Ring

Gorxheimertal, Hauptstraße

B37, Neckarsteinach,

Fürth, Erbacher Straße

B44, Bürstadt, Fahrtrichtung Biblis

Bürstadt, Wasserwerkstraße 5

B47, Einhausen, Fahrtrichtung Bürstadt

B44, Biblis, Höhe Bachgasse, beidseitig

Bensheim, Heidelberger Straße

Bensheim, Darmstädter Straße

Lampertheim, Ringstraße

L3110, Lampertheim, Lüderitzbucht

Heppenheim, Karlstraße

Heppenheim, Siegfriedstraße, Höhe Schneidmühle

Heppenheim, Gerhart-Hauptmann-Straße

