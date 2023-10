Die Kerkerbachtalbrücke wird am Donnerstag gesprengt.

Die Kerkerbachtalbrücke wird am Donnerstag gesprengt. Bild © Benjamin Müller/hr

Die alte Kerkerbachtalbrücke der B49 im Beselicher Ortsteil Heckholzhausen wird am Donnerstag gesprengt. Hessen Mobil hofft, dass sie "wie ein Zollstock" zusammenklappt. hessenschau.de überträgt die Sprengung live.

Livestream Live! Sprengung der alten B49-Brücke bei Beselich Live Die Kerkerbachtalbrücke wird nicht mehr gebraucht. Bild © Benjamin Müller/hr

Mit einem lauten Knall soll die Kerkerbachtalbrücke in Beselich-Heckholzhausen (Limburg-Weilburg) am Donnerstag gesprengt werden. Die 135 Meter lange und 16 Meter hohe Brücke ist Teil des früheren Verlaufs der Bundesstraße 49. Weil die aber neu gebaut worden ist, muss die alte Brücke jetzt weg, wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte.

Gegen 14 Uhr soll es so weit sein: Die Brücke soll durch eine Sprengung der Brückenpfeiler zu Fall gebracht werden. Sie soll den Plänen zufolge "wie ein Zollstock zusammenklappen". Ab 13.50 Uhr wird es dazu einen hessenschau.de-Livestream von vor Ort geben.

Evakuierung mehrerer Häuser

Damit keine Trümmerteile der 1960 gebauten Brücke in den darunter verlaufenden Bach fallen, werde dieser abgedeckt. Acht oder neun Haushalte und mehrere Gartenhütten müssen laut Hessen Mobil für die Sprengung evakuiert werden.

Geplant sei ein Sicherheitsradius von etwa 200 Metern. Vor der Sperrung wird Hessen Mobil zufolge mit Fanfarentönen gewarnt. Die neue B49 neben dem Ort werde für die Sprengung kurz voll gesperrt.

Über ein halbes Jahrhundert hat die Stahlbetonbrücke den Verkehr auf der immer stärker befahrenen Bundesstraße 49 getragen. Seit August 2018 fließt der Verkehrsstrom jedoch an ihr vorbei. Die neue Trasse der ausgebauten B49 läuft mittlerweile in größerem Abstand an Heckholzhausen vorbei.