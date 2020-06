Ein Mainzer Politiker hat eine E-Mail erhalten, in der ihm wegen "Hetze gegen die Polizei" gedroht wird. Der Adresse nach könnte der Absender ein hessischer Polizist sein. Das LKA prüft nun die Echtheit der Mail.

Es ist mitten in der Nacht, als Maurice Conrad klar wird, dass er bedroht wird. Der Mainzer Stadtrat will noch schnell einen Blick in sein E-Mail-Postfach werfen. Eine Mail sticht schon aufgrund ihres Betreffs hervor: "Deine Hetze über die Polizei". "Ich wusste gar nicht, dass man mit prekärer Bildung Stadrat wird. Kein Wunder, Mainz, Drecksloch auf der anderen Rheinseite", lässt der Absender seiner Wut freien Lauf. Soweit ein leider nicht unübliches virtuelles Gepöbel, das viele Politiker über sich ergehen lassen müssen.

Doch dann wird aus der Belästigung eine klare Drohung: "Ich empfehle im Übrigen das allabendliche Gebet, dass wir 2 uns niemals über den Weg laufen. Wäre gesünder", heißt es weiter unten in der Mail. "Da habe ich natürlich Angst bekommen", sagt Conrad - umso mehr wegen der Adresszeile des Absenders: Denn die deutet darauf hin, dass die E-Mail vom Dienstaccount eines hessischen Polizisten versandt wurde.

LKA: Wir kümmern uns umgehend darum

Vorname.Nachname@polizei.hessen.de - zumindest der Form nach entspricht dies den Dienstmail-Adressen hessischer Polizisten. Conrad macht den Vorgang noch in der Nacht auf Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich. Er weckt Erinnerungen an den sogenannten "Frankfurter Polizeiskandal" und die Bedrohung der Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız. Anderthalb Stunden später reagiert das Hessische Landeskriminalamt (LKA) auf derselben Plattform: "Sehr geehrter Herr Conrad, wir haben den Sachverhalt aufgenommen und kümmern uns umgehend darum."

Auf Anfrage von hessenschau.de bestätigt das LKA am Montagvormittag die Aufnahme der Ermittlungen zum Sachverhalt. Im Mittelpunkt steht die Frage: War es tatsächlich ein Polizist, der die Drohmail verfasst hat? Und wenn ja, wieso nutzte er dafür offen seine dienstliche E-Mail-Adresse?

Adresszeile leicht manipulierbar

Beim LKA gibt man sich zu diesen Fragen derzeit noch schmallippig. Aus ermittlungstaktischen und datenschutzrechtlichen Gründen könne man dazu derzeit noch keine Stellung nehmen, heißt es auf Anfrage von hessenschau.de. Klar ist allerdings: Die Absenderangabe einer E-Mail-Adresse lässt sich selbst von Laien ohne all zu großen technischen Aufwand manipulieren. "Mir ist klar, dass es auch ein Spoof (eine Fälschung - Anm. d. Redaktion) sein kann", sagt Maurice Conrads. Allerdings vermutet er, dass sein E-Mail-Programm entsprechend manipulierte Mails als "Spam" aussortieren würde.

Ob die Mail nun tatsächlich von einem Polizisten stammt oder nicht - Conrads, der mit 20 Jahre jüngste Stadtverordnete in Mainz und bekannte Aktivist der Fridays-for-Future-Demos, vermutet, dass die Drohung in Zusammenhang mit einigen polizeikritischen Tweets, die in er jüngster Vergangenheit abgesetzt hat, stehen. So schrieb er unter anderem am 12. Juni in Bezug auf die Debatte um Rassismus und Polizeigewalt: "Was haben denn jetzt alle mit Generalverdacht und Polizei? War das nicht die Kernkompetenz der Polizei bei PoC (Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe - Anm. d. Redaktion)?"

HLKA @LKA_Hessen Zu dem E-Mail-Screenshot führt das HLKA die Ermittlungen. Derzeit wird geklärt, ob die Mail tatsächlich von einem Polizei-Account verschickt wurde oder ob es sich um einen Fake (E-Mail-Spoofing) handelt. Auch wir wollen schnellstmögliche Aufklärung. Weitere Info's folgen! [zum Tweet]

Das Hessische LKA verspricht derweil auf Twitter, dass weitere Informationen bekannt gegeben würden, sobald sie vorliegen: "Auch wir wollen schnellstmögliche Aufklärung."

