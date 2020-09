Knapp ein Jahr nach der Lkw-Attacke in Limburg beginnt der Prozess gegen den 33-jährigen Fahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord in 18 Fällen vor.

Die Lage ist äußerst unübersichtlich am frühen Nachmittag des 7. Oktobers 2019 in Limburg: Ein LKW hatte mehrere Autos gerammt und ineinandergeschoben. Es gibt Verletzte, die Polizei meldet die Festnahme einer Person.

Nach dem Großeinsatz liegen lauter Scherben auf der Kreuzung, überall flattert Absperrband. Zeugen berichten von arabischen Worten, die gerufen wurden. Kurzzeitig geht die Angst herum: War es ein Terroranschlag - ähnlich wie in Berlin oder Nizza?

Ermittler schließen Terrorakt aus

Inzwischen steht fest: Die Ermittlungsbehörden schließen ein politisches Motiv aus. Ein 33-jährigen Syrer muss sich von Mittwoch an vor dem Limburger Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten.

Laut Anklageschrift soll der Mann zunächst auf Höhe der Limburger Volkshochschule an einer Ampel ins Führerhaus eines LKW gestiegen sein und den Fahrer gewaltsam herausgezogen haben. Obwohl der Fahrer wohl geistesgegenwärtig noch den Schlüssel aus dem Zündschloss zog, blieb der Lastwagen zunächst weiter fahrbereit.

Ungebremst in wartende Autos

Der Angeklagte soll daraufhin auf 44 km/h beschleunigt haben und 250 Meter später direkt vor dem Limburger Landgericht ungebremst in mehrere Fahrzeuge hineingefahren sein, die an einer Ampelkreuzung warteten.

Insgesamt wurden zehn Autos zusammengeschoben und 18 Fahrzeuginsassen verletzt. Auch der Angeklagte selbst wurde bei dem Unfall verletzt, was ihn jedoch offenbar nicht aufhielt, noch weiter auf Menschen loszugehen: Er soll laut Anklage eine Frau, die ihm zunächst helfen wollte, gewürgt haben. Die Frau habe dabei Todesangst gehabt, heißt es in der Anklageschrift.

Motiv gibt weiter Rätsel auf – Angeklagter war offenbar auf Drogen

Noch an Ort und Stelle wurde der Mann festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. "Er wird nun in 18 Fällen wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er den Tod aller Fahrzeuginsassen billigend in Kauf genommen haben soll", wie Gerichtssprecher Henrik Gemmer erklärte. Außerdem gehe es vor Gericht um Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Das Motiv gibt weiterhin Rätsel auf. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Er war während des Unfalls offenbar auf Drogen. Die Ermittler stellten "erheblichen Einfluss von Marihuana" fest. Zeitweise standen auch psychische Probleme im Raum. Vor Gericht wird es deshalb auch um die Frage der verminderten Schuldfähigkeit gehen.

Acht Verhandlungstage hat das Gericht angesetzt. Doch ob die ausreichen, ist fraglich. Es werden viele Zeugen gehört werden, außerdem ein Verkehrsgutachter und ein psychologischer Gutachter. Allein an den ersten beiden Verhandlungstagen sollen über zwanzig Personen aussagen.

Wegen des Umfangs wird der Prozess nicht im Limburger Landgerichtsgebäude stattfinden, sondern im neuen coronatauglichen Gerichtszelt.