Handelte ein Mann heimtückisch, als er einen Lastwagen in der Limburger Innenstadt in mehrere Autos fuhr? Diese Frage ist in einem Revisionsprozess nun geklärt worden. Der Verurteilte bleibt für neun Jahre in Haft.

Der erneute Prozess um eine Lastwagen-Attacke in Limburg ist am Montag zu Ende gegangen. Das Landgericht Limburg verurteilte den Angeklagten zu neun Jahren Haft. Es bestätigte damit das erste Urteil in diesem Fall und sah auch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, das im Revisionsprozess überprüft werden sollte.

Der Beschuldigte soll im Oktober 2019 an einer Ampelkreuzung absichtlich mit einem Lastwagen auf stehende Fahrzeuge gefahren sein und sie zusammengeschoben haben. Bei dem Vorfall in der Innenstadt wurden 18 Menschen verletzt.

In erster Instanz wegen versuchten Mordes verurteilt

Im November 2020 hatte das Landgericht den damals 33 Jahre alten Angeklagten unter anderem wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt. Zudem hatte es entschieden, dass der als vermindert schuldfähig geltende Mann in eine Entziehungsanstalt kommen soll. Die Richter hatten zwei Mordmerkmale angenommen: Heimtücke und den Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels.

Gegen die Entscheidung legte der aus Syrien stammende Angeklagte Revision beim BGH ein - die in einem Punkt Erfolg hatte. Die grundsätzliche Verurteilung wegen versuchten Mordes ließen die obersten Richter unangetastet. Allerdings sei ein heimtückisches Vorgehen nicht tragfähig belegt worden, befanden sie.