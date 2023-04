Lkw beschädigt Brücke an A67

Unfall Lkw beschädigt Brücke an A67

Ein Lkw auf der A67 ist in der Nacht zum Montag an einer Brücke am Rüsselsheimer Dreieck hängen geblieben.

Die Brücke musste daraufhin von Statikern überprüft werden, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Da sich die Beschädigungen als minimal herausstellten, konnte die Sperrung der Strecke vom Rüsselsheimer bis zum Mönchhof-Dreieck kurze Zeit später wieder aufgehoben werden.