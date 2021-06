Vermutlich ein Lkw hat in der Nacht zum Montag einen Schaden von mehreren tausend Euro an einigen Häusern in der Mittel- und Hintergasse in Biedenkopf hinterlassen.

Das Fahrzeug habe sich offenbar durch die enge Gasse gequetscht und sei an den Häusern hängengeblieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden, die Polizei ermittelt.