Der Fahrer eines Lastwagens ist in der Nacht zum Donnerstag in einer Unterführung an der Bahnhofsstraße in Lollar (Gießen) steckengeblieben.

Laut Polizei wurde der Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Bahnverkehr auf der Main-Weser-Linie war nicht beeinträchtigt.