Der ausgebrannte Lkw wurde am Mittwochmittag von einem Kranwagen aus der Baustelle gehoben.

Sperrung nach Lkw-Unfall auf A45 am Wetzlarer Kreuz

A45 am Wetzlarer Kreuz noch bis zum Abend gesperrt

Lkw-Brand in Baustelle

Ein Reifenplatzer mit großen Folgen: Nach einem Lkw-Unfall im Baustellenbereich am Wetzlarer Kreuz bleibt die A45 wegen der Aufräumarbeiten noch bis Mittwochabend in Richtung Norden gesperrt.

Die A45 zwischen Ehringshausen (Lahn-Dill) und Wetzlarer Kreuz ist auch Stunden nach einem Lkw-Unfall im Baustellenbereich in Richtung Norden weiterhin gesperrt. So staute sich der Verkehr am Mittwochnachmittag ab Wetzlar-Süd noch auf einer Länge von rund sieben Kilometern.

Zudem seien die Umleitungsstrecken überlastet, meldete die hr-Verkehrsredaktion. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren.

Feuer hat Asphalt beschädigt

Ein mit Medikamenten beladener Lastwagen war in der Nacht zum Mittwoch infolge eines Reifenplatzers in eine Baustellenbegrenzung geprallt. Der Lkw fing dabei Feuer. Ein Kran barg das Fahrzeug am Mittwoch.

Weil der Asphalt an der Stelle durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste eine Spezialfirma anreisen und die Fahrbahn abfräsen. Das sagte Bergungsleiter Kai Mauler dem hr. Die Sperrung werde daher "bestimmt bis in den Abend" bestehen bleiben. Ein Polizeisprecher bestätigte das am Nachmittag.

Autobahn Richtung Süden wieder frei

Auch in Fahrtrichtung Hanau kam es zeitweise zu Behinderungen. Zwischen Herborn-Süd und Wetzlarer Kreuz stockte der Verkehr, Autofahrer mussten rund 20 Minuten mehr in diesem Streckenabschnitt einplanen, in dem der Verkehr lediglich über eine Spur geleitet wurde.

Nach Polizeiangaben wurde die Strecke in Richtung Süden gegen 14 Uhr wieder komplett freigegeben. Es komme dort aber noch zu Verzögerungen, sagte der Sprecher.

Fahrer erleidet Rauchgasvergiftung

Der 31 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte bei dem Versuch, den Brand zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.