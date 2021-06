LKW brennt an Tankstelle aus: Fahrer verhindert Schlimmeres

Feuer in Friedewald

Als sein Lkw beim Tanken Feuer fängt, handelt der Fahrer im nordhessischen Friedewald am Morgen beherzt und aktiviert ein Notfallsystem. Die Feuerwehr sagt: Das hätte schlechter ausgehen können.

Von dem Lkw ist nur ein verrußtes Gerippe übrig, drei neuwertige Traktoren auf der Ladefläche sind ebenfalls zerstört. Trotzdem hätte der Brand an einer Tankstelle am Morgen im nordhessischen Friedewald deutlich schlimmer enden können, sagt die Feuerwehr – wenn der Fahrer des Lkw nicht gewusst hätte, was zu tun ist.

Tankstelle ohne Personal

Der 33-Jährige aus Sachsen hatte am Mittwochmorgen gerade seinen Sattelzug betankt, als dieser plötzlich Feuer fing, berichtete die Polizei. Die Flammen hätten auch auf die Zapfsäulen übergegriffen. Der Fahrer konnte schnell genug weglaufen, sodass er unverletzt blieb. Vorher aktivierte er aber noch einen Not-Ausknopf: ein wichtiger Schritt, den ihm an dieser Tankstelle niemand abnehmen konnte, sagt die Feuerwehr.

„Der Fahrer hat sehr gut reagiert“, sagt der Kreisbrandinspektor des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Marco Kauffunger. Während es an vielen Tankstellen ein Häuschen mit Kassierer oder Kassiererin gibt, habe es sich hier um eine Automatiktankstelle für Lkw gehandelt – ohne Personal, das in Notfallsituationen einschreiten könnte. Der Notschalter sei dort außen angebracht, damit Kundinnen und Kunden selbst einschreiten können – so wie jetzt der 33-Jährige.

Not-Knopf aktiviert, Pumpen abgeschaltet

Feuerwehr bringt den Brand mit Löschschaum unter Kontrolle Bild © TVnews-Hessen

Der Notknopf aktiviert einen Abschaltmechanismus: Dieser schaltet die Pumpensysteme aus, die den Kraftstoff durch die Schläuche nach draußen befördern. Wären sie nicht abgeschaltet worden, wären die Schläuche womöglich verbrannt und es wäre immer wäre weiter Kraftstoff – in dem Fall Diesel - ausgelaufen. Der sei zwar weniger brennbar als Benzin, „aber es hätte schlechter ausgehen können“, sagte Kauffunger.

Die Feuerwehr, die ebenfalls der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer gerufen hatte, brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. In den Flammen wurden der Lkw und auch die drei Traktoren auf dem Sattelzug völlig zerstört. Sie abzutransportieren sei nicht einfach, so die Feuerwehr. Denn auch die Reifen seien bei der Hitze geplatzt.

Die Tankstelle wurde vorerst stillgelegt. Umliegenden Firmen wurden nach Polizeiangaben vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. Nach vorläufigen Schätzungen von Polizei und Feuerwehr entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar.