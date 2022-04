Auf der A3 ist am späten Montagabend ein Lkw am Elzer Berg (Limburg-Weilburg) ins Schlingern geraten.

Er durchbrach die Mittelleitplanke und riss einen Pkw mit, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt vier, in Richtung Köln anderthalb Stunden gesperrt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.