Bei einem Unfall an der Mainzer Landstraße in Frankfurt sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, erfasste ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache die beiden 36 und 77 Jahre alten Fußgänger an einer Ampel. Der 36-Jährige wurde mitgeschleift und schwer verletzt, der 77-Jährige leicht.