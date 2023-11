Eine 80 Jahre alte Frau ist von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte in unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Eissporthalle im Stadtteil Bornheim.

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Frankfurt von einem Lkw erfasst worden. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an einer Fußgängerampel. Die 80-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Saalburgallee in der Nähe der Haltestelle Eissporthalle im Stadtteil Bornheim überqueren wollen.

Wegen der Unfalls wurde die Straße an der Unfallstelle für mehrere Stunden in Richtung Stadtausgang gesperrt. Ein Gutachter soll den konkreten Unfallhergang nun klären. Bislang ist auch unklar, für wen das Licht an der Ampel Grün gezeigt hatte.