Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der A7 bei Kirchheim auf eine Baustellenwand geraten. Weil nur noch eine Spur frei blieb, staute sich der Verkehr auf bis zu 14 Kilometern.

Ein Lastwagen-Unfall hat am Donnerstagmorgen zu Staus auf den Autobahnen 7 und 4 geführt. Der 35 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge im Baustellenbereich auf der A7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) zu spät bemerkt, dass der Verkehr stockte.

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er aus und übersah eine Baustellenabgrenzung. Er fuhr auf eine mobile Schutzplanke auf und blieb darauf hängen. Die Zugmaschine ragte ungefähr einen Meter in die Luft. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gesamtschaden bei etwa 100.000 Euro

Der Sattelzug eines anderen, 50 Jahre alten Fahrers wurde bei dem Unfall von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro.

Aus dem aufgefahrenen Lkw lief den Beamten zufolge eine große Menge Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn, den die Feuerwehr binden musste. Durch den Unfall war auf der A7 nur noch eine Spur befahrbar. Lastwagen konnten gar nicht an der Unfallstelle vorbeifahren. In Richtung Fulda bildete sich zwischen Homberg/Efze und Kirchheim ein bis zu 14 Kilometer langer Stau. Am späten Vormittag war es immer noch zehn Kilometer Stau und stockender Verkehr. Dadurch staute sich der Verkehr auch auf der A4 in Richtung Kirchheim zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck.

Kran hebt Lkw von Betonwand

Der Lkw wurde von einem Kran von der Betonwand herunter gehoben und konnte bereits abgeschleppt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen sollten wegen der Reinigungs- und Reparaturarbeiten aber voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern.

