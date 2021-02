Lkw fährt Fußgängerin an

Ein Lastwagen hat in Kassel eine 25-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt.

Die Frau war nach Zeugenaussagen am Dienstag in Oberzwehren unvermittelt auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Lkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau kam in ein Krankenhaus.