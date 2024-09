Lkw fährt in Trafostation - Stromausfall

Ein Lastwagen ist am Donnerstag auf einer Raststätte in Bad Camberg Ost (Limburg-Weilburg) in eine Trafostation gefahren.

Durch den Unfall fiel in Teilen von Bad Camberg und Erbach der Strom aus. Das teilte die Syna GmbH in einer Pressemeldung mit. Mithilfe von Netzumschaltungen konnten die Bewohner nach rund 30 Minuten wieder mit Strom versorgt werden.