Auf der A7 bei Kassel sind vier Fahrzeuge ineinander gefahren. Der Fahrer eines Autotransporters kam ums Leben, die drei anderen wurden verletzt. Der Verkehr staute sich kilometerlang.

Bei einem Unfall auf der A7 bei Kassel ist am Dienstagmittag der Fahrer eines Autotransporters so schwer verletzt worden, dass er starb. Er war nach Polizeiangaben in einen Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt. Die Kollision ereignete sich nahe der Landesgrenze auf niedersächsischem Gebiet.

Auf Kies-Laster aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen war der Autotransporter-Fahrer auf einen vorausfahrenden Kies-Laster aufgefahren, wodurch dieser auf einen Sattelzug und dieser wiederum auf einen Kleintransporter mit Anhänger geschoben wurden.

Die drei Fahrer der anderen Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Rettungswagen brachten zwei von ihnen in Krankenhäuser. Nähere Angaben zum Alter des Toten und der Verletzten sowie zur Schwere ihrer Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

Die Autobahn in Richtung Kassel wurde voll gesperrt. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometern.

Sendung: hr-iNFO, 18.02.2020, 14 Uhr