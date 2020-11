Unbekannte haben von einer Brücke über der A7 bei Eichenzell (Fulda) auf einen Sattelzug geschossen.

Der Fahrer wurde dabei am Kopf getroffen und schwer verletzt. Der 37-Jährige konnte seinen Lkw aber noch sicher zu einem Parkplatz lenken, berichtete die Polizei am Freitag zu der Tat vom Donnerstag. Er kam in eine Klinik. Mit welcher Art von Waffe geschossen wurde, war laut Ermittler noch unklar.