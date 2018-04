Bei einem Auffahrunfall auf der A 44 bei Kassel ist ein Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Es bildete sich ein langer Stau auf der Autobahn.

Der Unfall, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren, ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd. Vermutlich fuhr einer der Lkw-Fahrer im stockenden Verkehr auf den Lastwagen vor ihm auf.

Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn, wie die Polizei berichtete. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Wie schwer seine Verletzungen sind und ob weitere Menschen verletzt wurden, ist unklar.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Kassel für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer.

Am späten Nachmittag konnten die Fahrzeuge über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die beteiligten Lastwagen sollten am Abend geborgen werden. Die Unfallursache ist noch unklar.