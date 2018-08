Einsatzkräfte gelangen nicht rechtzeitig zu Unfällen mit Verletzten, weil auf Autobahnen keine Rettungsgasse für die Helfer gebildet wird. Lkw-Fahrer sollen in Hessen nun per CB-Funk informiert werden.

"Achtung! Es folgen Einsatzfahrzeuge, bilden Sie eine Rettungsgasse!" Mit diesem Satz in acht verschiedenen Sprachen auf CB-Funk werden bei einem Unfall jetzt Lkw-Fahrer auf hessischen Autobahnen gewarnt.

Fünf ausgesuchte Feuerwehren werden dazu in einem Pilotprojekt mit speziellen CB-Funkgeräten ausgestattet, wie der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag zum Startschuss der Kampagne erklärte. Die Reichweite der Geräte betrage 1.000 Meter und lasse den Lkw-Fahrern somit genug Zeit zur Reaktion, sagte Beuth.

CB-Funk ist Hauptkommunikationsmittel der Lkw-Fahrer

70 Prozent der Lkw-Fahrer nutzten den CB-Funk als Hauptkommunikationsmittel, um sich mit Kollegen über die Verkehrssituation auszutauschen, sagte der Minister. "Dies tun sie üblicherweise in ihrer jeweiligen Landessprache, auf einem spezifischen Funkkanal." Dabei hätten sich bestimmte Kanäle für die einzelnen Landessprachen etabliert. Die Warnungen erfolgen auf Ungarisch, Deutsch, Tschechisch, Russisch, Englisch, Türkisch, Rumänisch und Polnisch.

Durch den Wechsel auf die mittlere Fahrspur bei stockendem Verkehr würden häufig die beiden rechten Fahrspuren mit einem Lkw belegt. Die Bildung der notwendigen Durchfahrtsbreite in der oft lebensrettenden Rettungsgasse werde dadurch erschwert. Die Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Kirchheim, Limburg, Seligenstadt und Neu-Isenburg werden in der Pilotphase mit den CB-Funkgeräte ausgestattet.

Harald Popp, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands, unterstützt die Maßnahme: "Man darf nichts unversucht lassen: Alles was helfen kann, dass Rettungsgassen funktionieren, ist zu begrüßten", sagte Popp auf Anfrage.

Minister: "Wer keine Rettungsgasse bildet, gefährdet Menschenleben"

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme mit der Rettungsgasse gegeben. Es kam sogar vor, dass sie zum Campen und Gassigehen genutzt wurde. Minister Beuth appellierte am Dienstag erneut an alle Verkehrsteilnehmer: "Wer keine Rettungsgasse bildet, gefährdet Menschenleben. Es gibt sogar immer wieder Autofahrer, die es fertigbringen, die Gasse für ein schnelleres Vorankommen im Stau zu missbrauchen."



Seit September 2017 müssen Verkehrsteilnehmer, die keine Rettungsgasse bilden mit 200 Euro Strafe, Punkten in Flensburg und Fahrverbot rechnen.