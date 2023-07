Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Streit an einer Tank- und Rastanlage an der A5 bei Bensheim (Bergstraße) mit einem Messer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag meldete, war der Mann am Freitagabend mit einem anderen Lkw-Fahrer in Streit geraten. Dieser griff zum Messer und verletzte sein Opfer mit zwei Stichen. Der Angreifer wurde am Tatort festgenommen.