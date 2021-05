Lkw-Fahrer mit Alkoholeinfluss bei Kontrollen in Mittelhessen

Bei Kontrollen in Mittelhessen hat die Polizei bei 30 Lkw-Fahrern einen erheblichen Alkoholeinfluss festgestellt.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurden am Sonntagabend auf mehreren Rastplätzen an den Autobahnen 5 und 45 der Alkoholwert von insgesamt 107 Lkw-Fahrern gemessen.