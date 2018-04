Auf der A4 an der Landesgrenze zu Thüringen ist ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Er hatte wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen angehalten.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A4 in Fahrtrichtung Osten. Nahe der Landesgrenze zu Thüringen, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen (Werra-Meißner), sei ein 41-jähriger Mann von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld mit.

Vollsperrung nach tödlichem Unfall

Der Lkw-Fahrer habe sein Fahrzeug zuvor vermutlich wegen einer Panne am Fahrbahnrand abgestellt, so die Beamten. Dabei habe der Sattelzug etwa einen halben Meter in den rechten Fahrstreifen geragt.

Als der 41-Jährige die Fahrerkabine verlassen wollte, wurde er von dem nachfolgenden Sattelzug erfasst. Der 24 Jahre alte Fahrer und ein 32 Jahre alter Beifahrer des Sattelzugs mussten geschockt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Ermittlungen über den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter der Polizei helfen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die A4 in Fahrtrichtung Osten war wegen Bergungsmaßnahmen für Stunden gesperrt. Im Berufsverkehr führte das zu einem kilometerlangen Stau. Am frühen Nachmittag floss der Verkehr laut Polizei wieder.

Zweiter Pannenunfall innerhalb weniger Tage

Vor wenigen Tagen erst war ein 25 Jahre alter Autofahrer auf der A67 bei Büttelborn (Groß-Gerau) nach einer Panne ums Leben gekommen. Er stand nach Angaben der Polizei am Seitenstreifen neben seinem unbeleuchteten Auto, als ihn zunächst die Außenspiegel zweier vorbeifahrender Autos trafen. Der Mann taumelte auf die Fahrbahn, wo ihn ein Fahrzeug erfasste und ein weiteres überrollte.