Ein möglicherweise betrunkener Lkw-Fahrer hatte auf einem Parkplatz an der A5 mehrere Autos beschädigt und einen Menschen verletzt. Nun konnte die Polizei ihn finden - der Fahrer hat die Tat eingeräumt.

Ein möglicherweise betrunkener Lkw-Fahrer hatte am Samstag auf dem Autobahnparkplatz Steingrund bei Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) einen schweren Unfall verursacht und ist geflohen. Erst nach einer Fahnung entdeckte die Polizei den Mann am Sonntag an der Raststätte Gräfenhausen. Er lag den Angaben nach in seiner Fahrerkabine und schlief.

Laut Polizei fuhr der Mann am Samstagnachmittag mit stark überhöhter Geschwindigkeit vom Rastplatz Steingrund los und rammte gleich mehrere geparkte Fahrzeuge. Ein 36-jähriger Ukrainer, der neben seinem Kleintransporter stand, wurde durch den Aufprall von seinem eigenen Auto erfasst und leicht verletzt. Der Mann wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

Polizei suchte orangefarbenen Lkw

Der Lkw-Fahrer setzte den Angaben zufolge nach den Unfällen seine Fahrt auf der A5 in südlicher Richtung fort. Bis Sonntagmittag konnte die Polizei den Unfallverursacher nicht ausfindig machen und bat zeitweise Zeugen, sich zu melden. Erst gegen 13 Uhr sei er auf der nahegelegenen Raststätte Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg) mit seinem orangefarbenen Lkw entdeckt worden.

Der 63-jährige Mann habe die Vorwürfe eingeräumt. Eine Alkoholbeeinflussung konnte die Polizei nicht feststellen. Er muss sich nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.