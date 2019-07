Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend an einer Tankstelle bei Lorsch (Bergstraße) eine Zapfsäule gerammt und ist danach einfach weitergefahren.

Laut Polizei wurde die Zapfsäule am Rastplatz Lorsch-Ost an der A67 so stark beschädigt, dass rund 60 Liter Diesel austraten. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Nach dem Lastwagenfahrer wurde gefahndet.