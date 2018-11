Lkw-Fahrer vergiftet sich beim Essenmachen in seiner Kabine

Todesfall in Frankfurt

Todesfall in Frankfurt

Ein Lkw-Fahrer ist in seiner Fahrerkabine ums Leben gekommen. Er wollte auf einem Parkplatz in einem Frankfurter Industriegebiet sein Essen mit einem Gaskocher erwärmen.

Die Feuerwehr barg den Toten aus der Fahrerkabine seines Lastwagens auf einem Parkplatz in Frankfurt-Fechenheim bereits am Montagmittag. Erst am Dienstagvormittag stand jedoch für die Polizei die Todesursache fest. Demnach hatte sich der 58 Jahre alte Mann versehentlich selbst vergiftet.

Der Fahrer hatte sich in seiner Kabine sein Essen mithilfe eines Gaskochers zubereiten wollen. Aus diesem trat so viel Gas aus, dass der Mann daran starb. Auch außerhalb des Lastwagens war der Gasgeruch bemerkbar, wie die Polizei mitteilte. Deswegen hatte ein Passant die Feuerwehr alarmiert, die die Tür zur Fahrerkabine öffnete und den Mann fand. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Wie genau es dazu kam, dass der Mann sich vergiftete, ob er auf dem Parkplatz bei ausströmendem Gas übernachtet hatte oder sich erst im Lauf des Vormittags die Mahlzeit zubereitete und der Defekt an der Gaskartusche auftrat, ist unklar. Die Polizei hat keine Obduktion angeordnet, da sie von einem Unfall ausgeht.