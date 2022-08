Lkw in Baustelle umgekippt

Ein umgekippter Lkw sorgt für große Behinderungen auf der A45. Die Autobahn ist bei Herborn voll gesperrt. Bis zum späten Nachmittag droht Stillstand.

Der Lkw war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich einer Baustelle umgekippt und durch die Leitplanke gebrochen. Die A45 ist deswegen zwischen Herborn-West und Ehringshausen (Lahn-Dill) in beide Richtungen gesperrt.

Der Lkw verlor bei dem Unfall Betriebsstoffe. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden laut Polizei voraussichtlich bis zum späten Nachmittag dauern.

Überlastung auf Ausweichstrecken erwartet

Am Morgen staute sich der Verkehr in beiden Richtungen auf mehr als fünf Kilometern Länge. Autofahrer und Autofahrerinnen, die in der Vollsperrung stehen, sollen rückgeleitet werden, wie die Polizei ankündigte. Die Polizei leitet den Verkehr ab Dillenburg und Ehringshausen über die B277 ab.

Um die Sperrung zu umfahren, sind zwei Umleitungen eingerichtet. Richtung Gießen können Autofahrer ab Herborn-Süd über die U42 fahren oder schon ab Haiger-Burbach über die B277 ausweichen.

In die Gegenrichtung führt die U13 ab Ehringshausen an der Sperrung vorbei. Auch auf den Ausweichstrecken rechnet die Polizei mit starken Behinderungen.

Fahrer leicht verletzt

Der Lkw-Fahrer hat sich bei dem Unfall nach Polizeiangaben leicht verletzt und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.