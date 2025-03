An einem Bahnübergang in Limburg ist ein Lkw mit einem Regionalzug kollidiert. Sechs Menschen wurden verletzt. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw am Montagmittag an dem Bahnübergang in Limburg mitten auf den Schienen stehen geblieben. Wieso, ist unklar. Die Schranken hätten sich dann geschlossen, der Zug der Hessischen Landesbahn sei herangefahren und in den Anhänger des Lkw geprallt.

Videobeitrag Stundenlange Sperrung nach Unfall an Limburger Bahnübergang Video Unfallstelle in Limburg: Nach dem Zusammenstoß auf den Gleisen war die Bahnstrecke stundenlang gesperrt Bild © Benjamin Müller (hr) Ende des Videobeitrags

Im Zug befanden sich 36 Menschen. Sechs von ihnen seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, Züge fallen nach Angaben des Polizeisprechers voraussichtlich noch bis zum frühen Abend aus. Betroffen sind die Regionalbahnlinien RB29 und RB90.