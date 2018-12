Lkw kippt um und gerät in Brand - A45 blockiert

Auf der A45 bei Wetzlar sorgt ein verunglückter Lastwagen für erhebliche Verkehrsprobleme. Der Lkw war in der Nacht umgekippt und hatte Feuer gefangen. Es bildete sich ein langer Stau.

Der mit Lebensmitteln beladene Sattelzug war in einem Baustellenbereich auf der A45 bei Wetzlar gegen 3:15 Uhr an einer Ausfahrt gegen einen Fahrbahnteiler gefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 36 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin umkippte. Im Bereich der Fahrerkabine brach Feuer aus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die A45 wurde in Fahrtrichtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich ein Stau von zeitweise zwölf Kilometern. Auch die Ausweichstrecken waren teils völlig überlastet. Einige Autofahrer versuchten laut Polizei, auf der Autobahn zu wenden. Die Bergung des umgekippten Lkw gestaltete sich schwierig. Erst gegen 10 Uhr konnten die Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens 210.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 18.12.2018, 10:00 Uhr