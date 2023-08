Lkw kracht auf A5 in Baustelle - Fahrer schwer verletzt

Auf der A5 am Nordwestkreuz bei Frankfurt ist am Mittwoch ein Lkw mit Anhänger in eine Baustelle gefahren.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die beiden rechten Fahrstreifen waren stundenlang gesperrt. Der Abzweig zur A66 sollte einem Polizeisprecher zufolge noch bis etwa 22 Uhr gesperrt bleiben. Als Unfallursache vermutete der Sprecher Unachtsamkeit.