Nach einem neuerlichen Unfall auf der A3 bei Seligenstadt ist die Autobahn in Richtung Frankfurt auf unbestimmte Zeit voll gesperrt. Wie schon bei Crashs in den vergangenen Tagen kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um kurz vor 9 Uhr zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Seligenstadt in Richtung Frankfurt.

Ein Lkw-Fahrer war auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren. Der Lkw schob sich dabei unter den vorderen Lastwagen, das Führerhaus des auffahrenden Lastwagens wurde dabei abgerissen. Das vordere Fahrzeug wurde durch die Kollision mit den Hinterrädern in die Luft gedrückt und droht laut Polizeisprecher umzukippen.

Der 45 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher hatte Glück im Unglück, er überstand den Crash laut Polizei ohne schwerere Verletzungen. Der Mann wurde dennoch zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.

Für die Bergung der beiden Lastwagen wurde die Autobahn Richtung Frankfurt voll gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, war laut Polizei am Vormittag noch nicht absehbar. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Der Verkehr wird am Seligenstädter Dreieck in Richtung Gießen abgeleitet.

Vierter Unfall in drei Tagen

Der Unfall ist der bereits der vierte binnen dreier Tage auf der A3. Am Mittwoch krachte es gleich zweimal. Erst fuhr bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) ein 31 Jahre alter Autofahrer auf einen mit fünf Insassen besetzten Kleintransporter auf. Dabei überschlug sich der Kleinbus, zwei Menschen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine 23-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Durch die nötige Vollsperrung bildete sich ein über 20 Kilometer langer Stau.

Nachdem die Sperrung aufgehoben wurde, krachte es am Stauende erneut, als zwei Lastwagen in Höhe der Raststätte Medenbach zusammenstießen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei in seiner Kabine eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit einer Hydraulikschere freigeschnitten werden und kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Wieder kam es durch die Vollsperrung zu starken Verkehrsbehinderungen und einem langen Stau.

Bereits am Dienstag hatte ein brennender Lkw nahe Limburg für Verkehrsbehinderungen auf der A3 gesorgt.