Lkw landet auf A67 in Graben

Unfall Lkw landet auf A67 in Graben

Auf der A67 von Mannheim in Richtung Darmstadt ist am Montag ein Lkw in die Böschung gefahren.

Der Fahrer blieb unverletzt. Für Reinigungsarbeiten muss die rechte Fahrspur am Dienstagvormittag noch einmal gesperrt werden. Diesel war aus dem Lkw ins Erdreich ausgelaufen.